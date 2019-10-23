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大摩調高蘋果目標價17% 料Apple TV+收入強勁



摩根士丹利分析員預期，蘋果下月推出網上串流服務Apple TV+，在2025年的年收入將達到90億美元，因此調高股份目標價17%。

特斯拉意外錄季度盈利 市後股價漲18%



Tesla第三季盈利1.43億美元，市場原本預期有虧損。消息公布後，市後時段股價曾升18%。另外，福特第三季每股經調整盈利34美仙，勝預期，收入則略低於估計。

儲局研究報告:負利率可加速美國經濟增長



美國聯儲局地區研究報告稱，負利率在一些國家曾發揮作用，助紓緩金融市場壓力。若美國引入負利率，料可加快經濟增長。

貿戰損業績 道指收市反覆照升



波音第三季核心經營溢利跌52.65%，惟強調737 MAX將按原定時間表復飛，股價一度飆升4%，收市反覆仍漲1%；蘋果都抽高1.3%。美股受支持，道指曾升108點，收市仍升45點或0.17%；不過，Caterpillar和得州儀器業績不佳，令人擔心中美貿易戰對全球經濟的負面影響擴大，導致道指曾反覆跌43點。得州儀器股價挫7.4%，但Caterpillar仍漲逾1%，集團第三季盈利倒退14%，遜預期。標指升0.28%，納指進賬0.19%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國總統特朗普撤銷制裁土耳其，因土國永久在敍利亞北部庫爾德據點停火。

￭ 聯邦住房金融局(FHFA)：美國8月房價按月漲0.2%，低於預期。

￭ Facebook CEO朱克伯格在國會眾議院委員會就Libra作證，市場憂當局加強監管，比特幣價格曾插水逾一成。

￭ 微軟第一季盈利107億美元，收入升14%，均勝預期。

￭ WeWork計劃裁減4000個職位。

￭ PayPal第三季盈利按年升5.2%，勝分析員預期，收入升19%。

￭ eBay第三季盈利按年跌57%，勝預測，收入變動不大。

￭ 美元先升後反覆回軟，兌歐羅報1.1133美元，美滙指數報97.48。

￭ 紐約期金收市升0.6%，報每盎斯1495.7美元。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外減少169.9萬桶，刺激布蘭特期油收升2.5%，紐約期油漲2.7%。

￭ 歐盟執委會：歐羅區10月消費者信心指數初值跌至負7.6，預期為負6.7。

￭ 英國股市收漲近0.7%， 德股升0.34%，法股跌0.08%。

【新股追蹤】向中國際暗盤升15% 春城熱力微跌



兩隻新股今日主板掛牌，交易資料顯示，向中國際(01871)暗盤收報1.47元，較招股價升14.84%。春城熱力(01853)收報2.3元，跌2.13%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26622點，較昨日恒指收市高水55點。

￭ ADR港股比例指數報26615，較港高49點。

￭ 恒大(03333)屯門珺瓏灣下周一(28日)發售167伙，下周二發售158伙。

￭ 長沙遠大(02163)今日起招股，入場費約3781.73元。

￭ 上石化(00338)首9個月盈利按年跌64.12%。

￭ 滔搏(06110)中期淨利潤按年升21.15%，中期息12分人民幣。