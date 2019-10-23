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PayPal上季盈利勝預期

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網上支付系統營運商PayPal公布，截至9月30日止第三季，淨利潤按年升5.2%至4.62億美元。每股經調整盈利為61美仙，包括投資未兌現虧損的15美仙，分析員預期平均值為52美仙。

集團指出，上季收入升19%至43.8億美元，分析員預期平均值為43.5億美元；處理交易總金額升25.2%至1790億美元，優於分析員預期的1774億美元。

PayPal收窄今年收入預測區間，最新為介乎177億至177.6億美元，原先是176億至178億美元。

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