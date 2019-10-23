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福特汽車上季盈利勝估計 降年度預測

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美國第二大車廠福特公布，截至9月底第三季，每股經調整盈利為34美仙，優於分析員預期的26美仙；收入為339.3億美元，略低於分析員預期的339.8億美元。

不過，福特調低今年盈利預測區間，最新估計介乎65億至70億美元，或每股1.2至1.32美元，原先估計利潤介乎70億至75億美元，每股介乎1.3至1.35美元。福特指出，調低利潤預測是反映消費者對汽車需求疲弱、新車保證計劃成本上升、中國市場疲弱等問題。

消息公布後，福特股價在市後時段跌逾3%。

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