國際財經

美股周三初段在波音和蘋果推動下穩步上揚，道指曾升108點，盤中高位觸及26896點；不過Caterpillar和得州儀器(Texas Instruments)業績不佳，令人擔心中美貿易戰對全球經濟的影響擴大，導致大市升幅反覆收窄。

道指收市升45點或0.17%，報26833點；即市曾低見26745點，下滑43點。波音季度業績令人失望，惟強調737 MAX將按原定時間表復飛，股價一度飆升4%，收市反覆仍漲1%，Caterpillar都攀高逾1%；蘋果因摩根士丹利看好其前景而升1.3%。大摩預期Apple TV+串流服務可刺激蘋果營業額。標指升0.28%，收報3004點。納指進賬0.19%，收報8119點。半導體股表現弱，業內巨頭得州儀器稱，科技公司因擔憂貿易氣氛而減少開支，股價挫7.4%，費城半導體指數回吐1.93%。

歐洲方面，市場觀望英國脫歐發展，股市缺乏方向，泛歐Stoxx 600指數微升0.1%，英股漲近0.7%， 德股亦升0.34%，惟法股下跌0.08%。

MSCI亞太指數(不計日本)回落0.4%，日股則高收0.3%。國際貨幣基金組織(IMF)周三發表報告，下調亞洲經濟預測，估計今年和明年將分別增長5%和5.1%，較4月預測低0.4%和0.3%。

脫歐仍不明朗及全球經濟憂慮，帶動紐約期金收市升0.6%，報每盎斯1495.7美元。美元先升後反覆回軟，兌歐羅報1.1133美元，美滙指數報97.48。

庫存減少 紐油漲2.7%

美國原油庫存意外地下跌，加上有消息稱石油出口國組織(OPEC)擔心明年需求轉弱，打算進一步削減產量，刺激油價造好，布蘭特期油收市升2.5%，報每桶61.17美元；紐約期油亦漲2.7%，收報每桶55.97美元。美國能源資訊局(EIA)周三公布，美國原油庫存上周減少170萬桶，是6周以來首次下跌，分析師本來預期增加470萬桶。