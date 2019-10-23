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今日 04:34 國際財經

美國庫存意外減少 國際油價創一月新高

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美國原油庫存意外減少，帶動油價周三上揚，升至一個月高位。

紐約12月期油收市升1.49美元或2.7%，每桶報55.97美元，是9月26日以來最高。倫敦布蘭特12月期油收市升1.47美元或2.5%，每桶報61.17美元，是9月27日以來最高。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存減少169.9萬桶，市場預期為增加223.2萬桶。期內，汽油庫存減少310.7萬桶，預期減少226.7萬桶；精煉油庫存減少271.5萬桶，預期減少278.5萬桶。另外，原油每日進口量減少87.3萬桶；煉廠產能利用率升2.1個百分點。

ClipperData研究部董事Matt Smith表示，在國際海事組織有關船隻燃料規例變更前，煉油廠加強煉油能力，以應付出口需求增長，導致原油庫存意外減少。預期隨着煉油廠維修期結束，產能逐步提升，加上原油進口減少，庫存數據可能對油價有持續支持作用。

不過，Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir認為，原油需求疲態將限制油價升勢。

另外，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，產油國沒有正式提及減產協議修改的問題。消息對油價不利。前一天有傳媒稱，石油出口國組織與俄羅斯等參與減產協議的產油國，研究大幅提高減產幅度，以支持油價。

AxiTrader亞太市場策略師Stephen Innes相信，全球原油需求疲弱的情況預料將持續一段時間，不利油價升勢。

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