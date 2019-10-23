國際財經

歐洲股市周三收市先跌後回穩，泛歐指數Stoxx 600收報395點，回升0.11%。金融服務類股份回落0.6%，科技股也下跌0.5%，拖累大市表現，但基本材料股上揚約1%，為歐股帶來支持。

英國富時100指數收報7260點，上升0.67%或48點；德國DAX指數收報12798點，攀高0.34%或43點；法國CAC 40指數收報5653點，跌0.08%或4點；意大利富時MIB指數收報22351點，回落0.60%或136點；西班牙IBEX 35指數收報9385點，微漲0.05%或4點。