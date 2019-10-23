路透報道，WeWork新任執行主席Marcelo Claure向僱員發出電郵，表示將會裁員，但沒有提及裁員規模。
WeWork與日本軟銀周二達成融資協議，獲軟銀再注入95億美元資金，成為控股股東。
Claure在電郵指出，WeWork下一步將會作出裁員行動，但他暫時無法估計被遣散僱員的人數，行動目的是要使集團維持合適的人手編制，謀求錄得淨現金流入。
身兼軟銀營運總監的Claure表示，將利用WeWork重新打造軟銀東京總部，以及全球其他辦事處。
今日 01:28 國際財經
路透報道，WeWork新任執行主席Marcelo Claure向僱員發出電郵，表示將會裁員，但沒有提及裁員規模。
WeWork與日本軟銀周二達成融資協議，獲軟銀再注入95億美元資金，成為控股股東。
Claure在電郵指出，WeWork下一步將會作出裁員行動，但他暫時無法估計被遣散僱員的人數，行動目的是要使集團維持合適的人手編制，謀求錄得淨現金流入。
身兼軟銀營運總監的Claure表示，將利用WeWork重新打造軟銀東京總部，以及全球其他辦事處。
|下一篇：
|與特朗普私人律師關連 兩名商人否認非法捐款
|上一篇：
|WeWork如不接受軟銀救助 傳下周用罄現金