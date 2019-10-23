國際財經

上周倫敦金基本維持於1477美元至1500美元之間上落波動：雖然英國脫歐進展順利以及中美貿易戰局勢舒緩令市場避險情緒降溫，一度拖累金價跌至最低1476.93美元，但上周三(10月16日)美國公布的9月零售銷售按月下跌0.3%，遠低於市埸預期增加0.3%，令美國聯儲局本月減息機會上升，倫敦金亦短線上漲近15美元至1490美元水平，其後金價呈輾轉上升趨勢，再度逼近1500美元關口。

今周倫敦金仍表現反覆，繼續受制於1500美元之下整固波動，但波動幅度有所收窄。周一(10月21日)英國首相約翰遜再度要求下議院投票支持他與歐盟達成的脫歐協議，市埸對於約翰遜獲得足夠支持讓議會通過脫歐協議的樂觀預期亦大幅增加，英鎊/美元一度突破1.3000關口，而倫敦金則受風險情緒拖累跌至最低1480.67美元，但今日(10月23日)凌晨下議院以322對308票的結果否決了約翰遜提出的《脫歐執行法案》，英國能否順利達成脫歐協議再度成為疑團，金價於今日升至最高1494.91美元。

值得留意的是，歐洲央行將於周四(10月24日)公布議息結果，市埸同時聚焦下周四(10月31日)凌晨美國聯儲局的議息結果，聯邦利率期貨顯示美國再度減息的機率高達93.5%。若兩大央行再度放鴿的話，金價很大機會繼續上升，再度突破1500美元關口。

技術分析方面，近期倫敦金窄幅上落，在日線圖形成三角形整固形態。英國硬脫歐風險再度升溫後，金價似乎有望突破三角形頂部阻力1500美元水平。若倫敦金能升穿1496美元(由9月4日高位1557.01美元至10月1日低位1458.96美元下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)並突破三角形頂部阻力，金價很大機會再度上探1520美元，甚至是1535美元水平；否則金價仍處於下跌趨勢，有望再度下探1460美元支持水平。

交易策略方面，早前於10月15日所定的倫敦金沽盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1460至1462美元區域買入，上望1482美元，跌穿1457美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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