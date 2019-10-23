國際財經

英國脫歐前景未明，抵消中美貿易談判續吹暖風的利好因素，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7255點，升43點或0.6%；德國DAX指數報12787點，升33點或0.26%；法國CAC 40指數報5643點，跌13點或0.25%；意大利富時MIB指數報22406點，跌80點或0.36%。

道指期貨暫報26751點，跌12點。

英國下議院以329票對299票通過脫歐法案二讀，其後以322票對308票否決快速審理脫歐法案的提案。此舉意味國會不可能在10月31日前完成脫歐法案審理。

英國首相約翰遜表示，國會希望押後原定10月31日脫歐限期，因此政府將暫停脫歐立法工作，等待歐盟是否同意推遲脫歐限期，強調英國政府會為無序脫歐作好準備。歐洲理事會主席圖斯克稱，將建議歐盟領袖同意押後脫歐限期，以避免英國無協議下脫離歐盟。

中美達成首階段貿易協議，雙方正敲定協議文本，期望讓兩國元首下月中於智利出席亞太經合組織(APEC)峰會時簽署作實。美國商務部長羅斯接受英國《金融時報》訪問時，預計兩國能簽署協議的機會超過五成。

中國國務院總理李克強亦表示，中國和美國可以在相互尊重和平等的基礎上，使雙邊關係健康發展。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.01美元，跌0.47美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報59.28美元，跌0.42美元或0.7%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布數據，預料上周原油庫存增加470萬桶，汽油與精煉油庫存則分別減少200萬桶與300萬桶。