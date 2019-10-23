國際財經 即巿股評

英國脫歐搞來搞去得個「吉」，最新情況是英國政府暫停脫歐立法工作，將個波拋番去比歐盟，但歐盟亦怕死，理事會主席圖斯克建議歐盟領袖押後脫歐限期，若按以上模式，換句話說與中美貿易談判差唔多，即大腳踢後條死線，但核心問題暫時當睇唔到。

約翰遜當然好想脫歐，更揚言絕唔會再讓脫歐延期，脫唔脫到現階段好難判斷，但英鎊之前升幅唔細，在不明朗情況下，鎊滙即嚇到腳軟，望埋日圓與金價亦想蠢蠢欲動想升，股市短期睇怕調整會更深。

更何況，有件永遠後知後覺的「蛋散」IMF，今早調低亞洲及本港經濟增長預測，累港股今日曾插近300點，一度跌穿十天線(26533點)。正如昨日《政觀其辯》所言，十天線會見承接，若不幸穿埋十天線，下個大位在20天與50天線交滙，即約26240點水平。

不過，全球放水停不了，單是由8月底迄今全球央行向市場累掟1.4萬億美元，連同聯儲局到明年中計劃買短的偽QE計劃，大市依然好難會出現大冧市，最終都是軟著陸居多。

麥當奴穿頸線或見180美元

麥當奴全球同店銷售額增長近6%，比市場預期高，但純睇美國只增長4.8%，比市場預期略差，累隔晚股價大跌5%，兼且跌穿頭肩頂頸線，走勢上明顯好曳，未來或有再跌20美元，最悲下望睇180美元。

雖然麥當奴業績弱，但美股依然於高位運行，主要是銀行股力撐，銀行股近期強勢，一方面是業績好過預期(只喺分析員期望過低)，更重要是多謝白鴿局的買短債計劃。

尤其10月9日白鴿局主席鮑威爾拋咗句，強調並非QE的的市場注資即將出台(即是而家每月買600億美元買短債計劃)，當日十年與3個月美債息由原先倒掛，轉到現時十年債息高過90日155點子，債息息差回復正常兼擴大，變相令銀行股飛天，不單止美國銀行股標青，滙控(00005)亦由57蚊升到61，渣打(02888)靜靜雞亦錄九連升，都咪話唔勁！

之但係，月底聯儲局減息機會高達93.5%，減息影響下，美債息率或會再拉窄，現追入買銀行股絶對搵老襯！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。