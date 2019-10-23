熱門：

今日 16:38 國際財經

日央行傳考慮下調經濟增長和通脹預期

放大圖片

日本央行據報正考慮在本月31日政策會議結束後發布的季度展望報告中，下調今年的經濟增長和通脹預期。

外電引述消息人士表示，日本央行官員認為有必要在經濟增長和通脹預期中，納入全球經濟回暖延遲和能源價格走低的因素。

據悉，如果下調今年的經濟增長和通脹預期，幅度也可能較小。大多數情況下，預期的下調並未促使央行採取行動。

過去幾個季度，日央行在每一份季度報告中都至少下調一項預期，但行長黑田東彥強調，勞動力市場緊俏、企業投資富有韌性的背景下，物價動能得以維持，因而維持政策不變。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads