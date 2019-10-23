國際財經

日本央行據報正考慮在本月31日政策會議結束後發布的季度展望報告中，下調今年的經濟增長和通脹預期。

外電引述消息人士表示，日本央行官員認為有必要在經濟增長和通脹預期中，納入全球經濟回暖延遲和能源價格走低的因素。

據悉，如果下調今年的經濟增長和通脹預期，幅度也可能較小。大多數情況下，預期的下調並未促使央行採取行動。

過去幾個季度，日央行在每一份季度報告中都至少下調一項預期，但行長黑田東彥強調，勞動力市場緊俏、企業投資富有韌性的背景下，物價動能得以維持，因而維持政策不變。