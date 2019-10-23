國際財經

英國脫歐前路受阻，以及加拿大須籌組聯合政府等不明朗因素，抵消中美貿易談判續吹暖風，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時55分，英國富時100指數報7221點，升8點或0.12%；德國DAX指數報12716點，跌37點或0.3%；法國CAC 40指數報5622點，跌35點或0.63%；意大利富時MIB指數報22342點，跌144點或0.64%。

道指期貨暫報26701點，跌62點。

英國國會下議院否決首相約翰遜提出的快速審理脫歐法案後，約翰遜表示，國會希望押後原定10月31日脫歐限期，因此政府將暫停脫歐立法工作，等待歐盟是否同意推遲脫歐限期，強調英國政府會為無序脫歐作好準備，但他沒有提及較早時曾表示要提前大選一事。

歐洲理事會主席圖斯克稱，將建議歐盟領袖同意押後脫歐限期，以避免英國無協議下脫離歐盟。歐盟委員會主席容克亦指，只有在英國國會通過新脫歐協議後，歐洲議會才能批准該協議。

較早時，英國下議院讓約翰遜首次嘗到脫歐相關法案的勝利，以329票對299票通過脫歐法案二讀。不過，下議院數分鐘後以322票對308票否決快速審理脫歐法案的提案。此舉意味國會不可能在10月31日前完成脫歐法案審理。

中美貿易緊張氣氛繼續緩和。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易協議的首階段推進非常順利，稱雙方談判代表正在圍繞知識產權盜竊問題開展工作，並在滙率穩定方面取得進展，重申如果最初的協議行之有效，有機會在年底前取消部分關稅。

另外，加拿大國會大選初步結果顯示，由總理杜魯多領導的執政自由黨未能取得多數優勢，只能成為少數黨政府。外界預料該黨或須聯同新民主黨組成聯合政府。由於新民主黨在加拿大政治光譜中屬於左翼政黨。加拿大前財長曼利(John Manley)認為，自由黨夥拍新民主黨執政，將令政府更加向左傾，外界關注新民主黨將會向自由黨提出什麼要求，以及自由黨與新民主黨結盟所付出的代價。

油價扭轉上日漲逾1%的強勢，今日回軟，因美國上周原油庫存增加，惟產油國可能同意大幅減產，抑制油市跌勢。紐約原油期貨現時每桶報54.11美元，跌0.37美元或0.68%；倫敦布蘭特期油報59.44美元，跌0.26美元或0.44%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布數據，預料上周原油庫存增加470萬桶，汽油與精煉油庫存則分別減少200萬桶與300萬桶。