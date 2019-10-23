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LG化學33億投資中國汽車電池業務

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LG化學計劃向其中國業務投資約4.17億美元(32.53億港元)，以滿足電動汽車製造商的需求。

LG化學表示，將於2025年12月完成向位於中國的全資子公司LG ChemNanjing Energy Solution的投資。

今年5月，富豪汽車(Volvo)表示，計劃從LG化學和中國的寧德時代購買電池，在未來幾十年裝配其沃爾沃和極星品牌汽車，稱其為「數十億美元」的交易。

另外亦有傳，特斯拉(Tesla)同意從LG化學購買電池，用於中國生產的電動汽車。

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