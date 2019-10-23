國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)下調今明兩年的亞洲增長預測。

IMF預計，2019年亞洲經濟增速為5%，較4月預期下調0.4%；2020年亞洲經濟增速為5.1%，較4月預期下調0.3%。這將是自全球金融危機以來的最緩慢增速。

IMF指出，雖然亞太地區依然是增長最快的區域，貢獻逾三分之二的全球增長，但全球政策不確定性、貿易措施扭曲，以及重要交易夥伴國經濟增長疲軟等因素，使當區的短期前景正在不斷惡化。

此外，IMF強調，經濟的周期性放緩突顯推動結構改革的緊迫性。