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今日 08:13 國際財經

聯合科技調高年度盈利預測

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美國多元化工業集團聯合科技(United Technologies)公布，第三季淨利潤按年跌7.2%至11.48億美元；每股經調整盈利為2.21美元，收入由165.1億美元升至194.96億美元，分析員預測平均值分別是2.03美元與193.25億美元。

集團向上修訂全年每股經調整盈利區間，由原先的7.95至8.05美元，變為8.05至8.15美元；另現金流入量預測區間，也調整為53至57億美元。同時，集團微調年度收入預測區間，由755至770億美元，變為760至765億美元。

 

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