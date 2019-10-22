國際財經

新出爐的美國企業季度業績好壞參半，市場亦觀望美中貿易談判及英國脫歐進展，美股周二反覆回軟。歐股則造好，英鎊走軟。

美股道指輕微高開後掉頭向下，之後再反彈，最多曾漲119點，盤中高位觸及26946點；收市倒跌39點或0.15%，報26788點，全日最低位曾見26782點。標指則回落0.36%，收報2995點，3000點關得而復失。納指下挫0.72%，收報8104點。

同業競爭激烈，麥當勞(McDonald's)第三季業績遜預期，為兩年來首見，上季經調整每股盈利按年升0.4%至2.11美元，季度營業額按年僅增1%至54億美元，低於分析師預測的每股2.21美元盈利和55億美元營業額；麥當勞股價下滑5%，而表現最差的道指成分股為Travelers，收市挫逾8%。中國加徵關稅導致船運及存倉成本上升，拖累孩之寶上季純利按年減逾19%，至2.129億美元，扣除特殊項目後每股賺1.84美元，遠遜預期，孩之寶股價收市急挫逾16%。

個人護理品公司寶潔(P&G)第三季業績勝預期，經調整每股盈利按年升12.3%，至1.37美元，季度營業額多6.6%，至178億美元，股價升2.6%，為升幅最大的道指成分股；波音供應商聯合科技(United Technologies)上季營業額按年升18%，至198億美元，經調整每股盈利增14.5%，至2.21美元，兩者均好過預期，股價升逾2%。

全美房地產協會(NAR)公布，經季節性調整後，美國9月二手樓銷售按月下滑2.2%，以年率計為538萬間，低於預期的545萬間。

英國國會下議院表決通過由首相約翰遜提出、與歐盟達成的新脫歐法案。不過，下議院在另一項表決中，拒絕迅速審理脫歐法案，令到約翰遜爭取下議院在10月31日前通過新脫歐協議的努力受挫。歐市方面，英股表現較佳，上升0.68%，德股和法股均微揚。

脫歐法案表決後 英鎊歐羅軟

英國國會就兩項關乎脫歐的法案進行表決後，美滙指數續回升，尾段漲0.19%，報97.52；日圓升0.11%，至每美元兌108.48日圓。英鎊跌0.62%，兌1.2879美元；歐羅挫0.19%，兌1.1128美元。加拿大總理杜魯多在大選險勝之後，加元一度反覆回升，尾段持平，每美元兌1.309加元。

紐約期金窄幅波動，收市跌0.04%，每盎斯報1487.5美元。

國際油價回揚，紐約11月期油漲1.6%，每桶收報54.16美元；布蘭特期油升1.3%，至59.70美元。