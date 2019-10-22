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今日 02:47 國際財經

標普降波音評級展望至負面

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評級機構標準普爾調低美國飛機製造商波音公司的投資評級展望，由穩定轉為負面，意味評級在三個月內可能遭到下調。

標普認為，有關波音前僱員可能誤導監管機構的消息上周曝光後，737 MAX飛機的復飛時間可能進一步押後，是導致評級展望下調的主因。標普指出，如果復飛時間再延後，737 MAX恢復交付時間進一步推遲，波音的債務對營運收入比率可能跌低於40%，競爭地位將受損。

標普現時對波音的投資評級為「A」，是值得投資級評價中最低一級；倘若再調低，波音評級將進入垃圾債券級別。

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