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沙地阿美傳尋求基礎投資者支持

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路透報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美(Saudi Aramco)推遲首次公開招股(IPO)時間，因為財務顧問希望有更多時間，尋求基礎投資者入股沙地阿美。

沙地阿美原定上周簽定承銷協議文件，正式啟動上市前巡迴推介，10月20日在沙地證券市場發售1%至2%股份，並掛牌買賣。不過，承銷工作突然被叫停。有報道指，沙地阿美可能推遲到12月上市。

路透引述中東機構投資者稱，沙地阿美初步接觸潛在投資者時，被問及在該公司石油設施於9月遇襲後、其上市估值應否有變時，顯得有點不知所措。

最終，主理沙地阿美上市工作的委員會，上周三向王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)提議推遲上市流程，並且王儲接納。參與上市的銀行界人士上周四獲悉有關事宜，原定上周五及周日進行的策略性會議被取消。消息人士指出，沙地阿美預備在10月底公布第三季業績，希望提振投資者的入股意慾。

同時，參與上市的財務顧問則向潛在投資者推介，爭取他們成為基礎投資者。據悉，沙地著名富豪與大型主權投資公司包括阿布扎比投資局、新加坡淡馬錫等成為基礎投資者潛在對象。

消息人士指出，沙地阿美希望首批發售股份之中，至少四成是由基礎投資者認購，以顯示上市受市場歡迎。

據悉，沙地阿美仍爭取按照王儲期望的2萬億美元估值上市，但市場人士對此不樂觀，因為近期油價疲弱。

沙地阿美與沙地王室拒評上述消息。

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