國際財經

美股業績繼續成為市場焦點，由於個別重磅股財報表現遜色，加上觀望英國脫歐進展，大市表現受抑制，美股靠穩。

截至本港時間晚上約11時，道指報26857點，升29點或0.11%；標普500指數報3013點，升6點或0.21%；納指報8167點，升4點或0.06%。

市場聚焦本周多家美企公布財報，鑑於美國經濟增長放緩，市場研究機構已將對於標普500成分公司2020年的平均盈利預期下調了0.5%。儘管如此，迄今為止已公布第三財季財報的美企表現大多超出預期。分析指出，到現時為止，美企財報季度狀況要比大多數人原來擔心的好得多，其中銀行財報充分說明了美國消費者狀況健康。在這個星期，市場將觀察必需消費品與非必需消費品公司對未來作何評估。

中美正就下月簽訂首階段貿易協議向前推進。美國白宮經濟顧問庫德洛透露，如果談判繼續進展順利，美國可能會取消對許多中國商品加徵的15%關稅，其中包括手機、筆記簿電腦和平板電腦。

英國脫歐消息方面，英國首相約翰遜(Boris Johnson)正準備推動針對其脫歐計劃的再次投票。約翰遜要求立法者原則上批准該計劃，然後對政府提出的辯論時間表，以及可能的修正案進行投票。今日英國議會將對被稱作《脫歐協議議案》的立法進行二次表決，然後各議員可以提出修正案，表決將首次檢驗約翰遜是否能兌現10月31日最後期限之前脫離歐盟的承諾，表決預計將於本港時間周三凌晨2時左右進行。

投資者亦關注美國聯儲局官員的講話，今日發表講話的聯儲局官員包括達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)等。

個股方面，寶潔首季收入及盈利均勝預期，刺激股價升逾3%；麥當勞第三季盈利16.1億美元，下跌2%，每股盈利2.11美元，少過市場預期，是兩年來首次，股價下挫逾3%；聯合包裹第三季盈利17.5億美元，上升16%，扣除特殊項目後每股盈利2.07美元，多過市場預期，但股價下滑逾3%。

歐股方面，英國富時100指數報7220點，升57點或0.8%；德國DAX指數報12754點，升6點或0.05%；法國CAC 40指數報5650點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報22494點，升16點或0.07%。