今日 22:19
國際財經
全美不動產協會(NAR)公布，經季節性調整後，美國9月二手樓銷售按月減少2.2%，預期為減少0.7%。
以年率計為538萬間，低於預期的545萬間。
ESR強勢重來 基投撐場籌114億
今日信報
林鄭盧偉聰赴清真寺道歉獲接受
棄銀行工轉職野生動物攝影師 廖溢豐拍到獨…
王嵐
｜
今日信報
大市好淡兩難 宜覓主題炒作
陸文
｜
今日信報
期指單日轉向現見頂跡象
陳檬
｜
今日信報
印尼初創拓物流界Airbnb 投資賽奪冠 冀明年攻港
StartupBeat
Wuzhen Summit: What we can tell from those attending and missing
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
【美元】升勢歸零 明年跌勢顯著
王良享
｜
財富管理
特首辦:日皇即位典禮場地容許用手機
時事脈搏 ｜ 今日 17:11
3項企業紓困措施涉20億 包括商用車燃料補貼
香港財經 ｜ 今日 16:30
樂玉成:中國沒動盪沒飢餓 世上最安全
時事脈搏 ｜ 今日 14:26
【盤房來料】又係濠賭跟汽車股拍住上
即巿股評 ｜ 今日 13:22
涉飛踢防暴警 30歲紮鐵工再申保釋被拒
時事脈搏 ｜ 今日 13:12
日皇即位儀式上 網傳林鄭低頭掃手機
時事脈搏 ｜ 今日 15:09
陸委會致函港府 將派員赴港帶陳同佳返台
時事脈搏 ｜ 今日 18:01
陳茂波下午公布支援企業措施
香港財經 ｜ 今日 12:05
美企為中美長期對抗關係作準備
國際財經 ｜ 今日 11:39
【異動股】國泰午後曾揚逾4% 傳政府資助港人買機票
港股直擊 ｜ 今日 14:12
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞