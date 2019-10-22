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【看圖測市】美元/加元連跌五日 創3個月低

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上周三(10月16日)公布的加拿大9月消費者物價指數(CPI)按年上升1.9%，低於市埸預期上升2.1%。加拿大通脹壓力溫和，一度推動美元/加元短線上升近30點至1.3227，然而美滙指數自上周二開始連續4日下跌，主要受累於中美貿易戰局勢緩和及英國脫歐進展帶動的避險情緒降溫，故美元/加元在短暫反彈後亦重拾跌勢，上周五(10月18日)最終跌至亦1.3119，全周下跌0.69%。

周一(10月21日)加拿大舉行第43屆聯邦議院選舉，現任總理杜魯多(Justin Trudeau)成功連任，在眾議院338個席位中，杜魯多領導的自由黨遙遙領先，於眾議會338個席位中獲得158個席位，並將組成少數政府。由於加拿大大選結果並未帶來意外結果，加上此前公布的加拿大9月就業數據表現良好，美元/加元延續下跌趨勢，今日(10月22日)更進一步跌至1.3068，創7月22日以來的3個月新低。

技術分析方面，美元/加元於上周跌破由7月起形成的上升趨勢線，直至周一(10月21日)滙價已連續下跌5日，並已跌破了1.3140至1.3150支持區域(由6月25日低位1.3012至10月1日高位1.3345上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)，短期內或有望進一步下探1.3020至1.3040支持區域。留意今晚8時30分加拿大將會公布8月零售銷售數據，若表現優於預期的話，美元/加元將會進一步下行；否則需小心滙價將出現技術反彈，留意短期阻力1.3120至1.3130水平。

交易策略方面，我們根據10月15日策略於1.3160建立的美元/加元買盤(上望1.3330，跌穿1.3125止損)已於1.3125平倉，虧損35點。短期內待美元/加元下跌至1.3000至1.3020區域買入，上望1.3160，跌穿1.2970止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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