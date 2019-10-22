國際財經

中美貿易協議前景轉趨樂觀，加上市場憧憬美國聯儲局下周減息，惟英國脫歐再度陷入亂局，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時29分，英國富時100指數報7199點，升35點或0.49%；德國DAX指數報12777點，升29點或0.23%；法國CAC 40指數報5649點，漲1點或0.03%；意大利富時MIB指數報22457點，跌21點或0.09%。

道指期貨暫報26793點，跌4點。

英國國會下議院上周六召開特別會議，但未能於當日就最新脫歐協議表決。英國國會今日將對《脫歐協議議案》進行投票，然後就政府提出的立法時間表進行投票，這些表決將決定首相約翰遜(Boris Johnson)是否能實現在月底帶領英國脫歐的承諾。

歐盟委員會主席容克表示，只有在英國國會通過新脫歐協議後，歐洲議會才能批准該協議。歐洲理事會主席圖斯克稱，他正在與歐盟其他27個成員國的領導人，商討英國提出的脫歐延期申請，將在未來幾天作出決定，而無協議脫歐永遠不會成為其選擇。

中美正就下月簽訂首階段貿易協議向前推進。美國白宮經濟顧問庫德洛透露，如果談判繼續進展順利，美國可能會取消對許多中國商品加徵的15%關稅，其中包括手機、筆記簿電腦和平板電腦。中國外交部長王毅指出，美國迫使中國不情願地開打貿易戰，北京方面必須採取必要反制措施來保護自身利益。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報53.47美元，升0.16美元或0.3%；倫敦布蘭特期油報59.34美元，升0.38美元或0.64%。