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今日 17:19 國際財經

豐田擬2020年代早期在歐售電動車

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日本豐田汽車(Toyota)計劃於2020年代早期開始在歐洲銷售電動汽車。

豐田副社長寺師茂樹(Shigeki Terashi)表示，隨着法規變得更加嚴格，公司僅銷售汽油和混合動力汽車，是沒法與對手競爭的。

在歐洲，豐田計劃從小型電動汽車開始銷售；而在美國，該車廠則將提供多種車型，包括大型電動汽車。該公司將與日本和中國的電池製造商合作。

豐田又將在明年的東京奧運會上推出一款全固態電池汽車，但實現批量生產可能需要一些時間。

此外，豐田希望盡快與鈴木合作在印度開始銷售小型電動汽車。

 

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