國際財經

中美貿易協議前景樂觀、市場預期下周美國聯儲局減息，惟英國脫歐再度陷入亂局，以及關注加拿大大選結果，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時53分，英國富時100指數報7164點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12742點，跌5點或0.04%；法國CAC 40指數報5629點，跌18點或0.33%；意大利富時MIB指數報22401點，跌76點或0.34%。

道指期貨暫報26768點，跌29點。

英國國會下議院上周六召開特別會議，但未能於當日就最新脫歐協議表決。首相約翰遜昨日再動議新協議草案闖關，讓國會舉行一次「有意義投票」(meaningful vote)，但下議院議長伯科(John Bercow)拒絕，認為周一的情況實質上與上周六相同。伯科的裁決意味保守黨政府必須爭取到足夠的支持票，才可以再度要求伯科把新脫歐協議列入國會議程及作出表決。這意味約翰遜的新協議將繼續進行二讀程序，容許議員就各項修正投票，脫歐勢必延期。國會預料將於今日二讀表決。

約翰遜其後促請下議院議員，盡快在本周批准他與歐盟達成的新脫歐協議，因為無論是他、歐盟或英國民眾，均不希望延遲10月31日的脫歐限期。英國脫歐大臣柏建熙則表示，英國仍有可能於10月底無協議脫歐。

中美正就下月簽訂首階段貿易協議向前推進。美國總統特朗普稱，美國與中國的貿易談判進展非常順利，對於兩國將簽定首階段貿易協議持樂觀看法，相信有關協議很偉大。他早前期望，11月中與中國國家主席習近平簽定有關協議。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，如果談判繼續進展順利，美國可能會取消對許多中國商品加徵的15%關稅，其中包括手機、筆記簿電腦和平板電腦。貿易代表萊特希澤亦表示，兩國周一已舉行副部級會議，他和美國財政部長努欽將於周五與中方代表對話。不過，美國商務部長羅斯則試圖降低外界對協議的預期，稱簽署時間不如達成「正確的交易」重要。

加拿大國會大選結束，總理杜魯多(Justin Trudeau)領導的執政自由黨料將勝出大選，但最終無法取得過半數議席，將會成為少數派政府，需要取得其他政黨支持，才能在國會通過議案。

中美貿易談判樂觀，惟市場擔心全球經濟放緩可能打擊原油需求，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報53.21美元，跌0.1美元或0.19%；倫敦布蘭特期油報59.04美元，升0.08美元或0.14%。