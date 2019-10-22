國際財經

路透報道，共享辦公室營運商WeWork董事會將於周二討論日本軟銀(SoftBank)融資建議，以及摩根大通提出的融資建議，而倘若前者接納軟銀融資建議，早前離行政總裁職務的集團主席兼共同創辦人之一、諾伊曼(Adam Neumann)將離開公司。

根據路透報道，軟銀融資建議是向WeWork提供50億美元債務融資，以及提前向對方提供15億美元股本融資，但是條件更改為企業估值低於100億美元及以認股權方式進行。同時，軟銀再動用最多30億美元，向包括諾伊曼在內的WeWork現有股東提出收購舊股建議，而視乎接納收購舊股的接納程度，軟銀可能最終持有60至80%WeWork，但不會把後者資產負債表合併處理。

然後，諾伊曼將離開WeWork。軟銀營運總監Marcelo Claure將成為WeWork新主席。據悉，軟銀已接觸瑞穗，籌備50億美元融資。軟銀與願景基金此前動用106億美元，持有約三分之一WeWork股權。

WeWork、軟銀及摩通拒評上述消息。

較早時，美國CNBC電視台報道，軟銀提出的融資建議，涉及最多50億美元(390億港元) ，而交易把WeWork的估值訂為75至80億美元，令到軟銀可取得後者的控制權。