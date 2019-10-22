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今日 08:07 國際財經

美國藥癮危機和解談判周二重啟

路透報道，美國四大藥業集團周二將重新與藥癮危機訴訟的相關方展開談判，可能達成以480億美元(3744億港元)賠償金為基礎的全面和解協議。

周一較早時，俄亥俄州兩個地方政府在美國首宗藥癮危機訴訟上，與四間涉案的藥廠及分銷商達成總額2.6億美元賠償金的和解協議，令到上述全面和解談判再現曙光。涉及上述和解協議、四大藥業集團之一、Teva也公布，與四州政府達成涉資230億美元的和解協議。

代表地方政府與Teva談和解的律師Paul Hanly接受路透訪問時指出，周二的會議可能導致地方政府同意全面和解，而除了Teva外，其他參與談判的還有三大藥品分銷商：AmerisourceBergen、Cardinal Health與McKesson。

負責分銷美國90%處方藥的三大分銷商，在俄亥俄州兩個地方政府的訴訟同意支付2.15億美元賠償金，Teva則賠償4500萬美元。

Hanly披露，上周拒絕三大分銷商提出、涉及180億美元賠償金的全面和解建議，因為金額太少。另外，他也拒絕參與Teva與四州政府達成的和解協議。

代表四州政府的北卡羅萊納州檢察總長Josh Stein則表示，與三大分銷商達成總值480億美元的和解協議，其中220億美元為現金，260億美元則是藥品捐贈，Teva和解也包括在整體協議內。

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