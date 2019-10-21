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今日 05:32 國際財經

報告:百萬富翁年增110萬個 擁近半全球財富

瑞信發表財富分析報告估算，以美元計，全球有4680萬個百萬富翁，合共持有158.3萬億美元財富，相當於全球財富的44%。

瑞信每年均發表全球財富分析報告(Global Wealth Report)，報告根據年中得到的數據作出估算。最新報告顯示，與2018報告相比，百萬富翁的數量增加110萬個。

根據報告，美國百萬豪翁一年增加67.5萬個，總數升至1860萬個；中國百萬富翁數量增加15.8萬個，至450萬個；日本百萬富翁數量則增加18.7萬個，至略多於300萬個。

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