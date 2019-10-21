國際財經

中美貿易談判前景和企業業績帶來的樂觀情緒，支持美股周一造好，道指最多升過82點，收市反覆向好。歐股靠穩，美滙先軟後回穩，英鎊曾攀上1.3美元5個半月高位。金價回落，油價亦走低。

美股道指高開82點，即市高見26852點；隨即好淡爭持，早段盤中低位觸及26747點，下滑22點；收市仍回升57點或0.21%，報26827點。標指靠穩漲0.69%，收報3006點，為一個月來首度重上3000點關。納指升0.91%，收報8162點。波音繼續受737 Max停飛事件打擊，股價重挫3.76%；不過，金融股造好為大市帶來支撐，摩根大通股價高收2.48%，為表現最強的道指成分股，美國運通都上揚1.96%，高盛攀高1.32%；科技股表現不俗，蘋果上漲1.73%，英特爾都升1.50%。

歐洲普遍報升，英股高收0.18%，德股和法股分別升0.91%及0.21%。

中國國務院副總理劉鶴在剛過去的周末表示，與美方的貿易商討有重大進展，強調停止打貿易戰對中美兩國以至全球經濟都有好處。

炒脫歐過關 鎊曾升破1.3美元

美國商務部長羅斯周一接受霍士新聞網絡訪問時稱，首階段協議未必一定要在11月簽署，但必須是一份正確的協議。他又說，與簽署協議的時間相比，協議內容是否恰當更加關鍵，並稱第二及第三階段協議磋商才是「戲肉」。不過，美國總統特朗普曾揚言，有意於下月出席在智利舉行的亞太經合組織峰會期間，與中國國家主席習近平簽署協議。

另外，投資者聚焦陸續出爐的企業季度業績，本周將有120家上市公司包括麥當勞、福特汽車、波音和Caterpillar等派發成績表。

至於上周公布第三季業績的摩根大通、美銀、花旗和Netflix，表現均勝於預期，牽動投資者的樂觀情緒。

市場預期下周美國聯儲局減息，美滙指數一度受壓，尾段回升0.05%，報97.33；日圓跌0.19%，至每美元兌108.61日圓。市場憧憬，英國國會可能通過首相約翰遜與歐盟達成的新脫歐協議，英鎊一度漲至1.3016美元，創5個半月高位；但英國國會最終拒絕表決新脫歐協議，鎊倒跌0.12%，至1.2961美元。歐羅都回落0.19%，兌1.1148美元。

市場觀望聯儲局下周議息結果，紐約期金跌0.4%，收報每盎斯1488.1美元。

內地經濟放緩引發原油的投機淡倉，油價持續走低，紐約期油曾挫1.99%，收市跌0.9%，報每桶53.31美元；布蘭特期油跌0.8%，報每桶58.96美元。