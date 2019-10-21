國際財經

美企季績較市場預期理想，推動美股早段上揚，但由於國際貿易局勢，以及英國脫歐進展存在不明朗因素，限制大市表現，美股反覆。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報26787點，升17點或0.07%；標普500指數報2998點，升12點或0.42%；納指報8146點，升57點或0.71%。

企業財報預計將是本周市場的焦點，分析師預計企業財報將繼續提振美股上揚，迄今為止已有大約20家標普500成分公司公布了第三季財報，其中83.6%的業績超出預期。本周約有120家標指成分企業公布上季業績，包括亞馬遜、微軟、卡特彼勒(Caterpillar)及麥當勞等。隨着一些較早公布的財報出爐，市場對業績的預期已經有所改善，目前分析預計第三季獲利料按年下滑2.9%，一周前預測為下滑3.2%。

市場亦密切關注國際貿易局勢的進展，美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)對霍士商業表示，美國總統特朗普將決定是否取消12月對中國加徵關稅的計劃。如果貿易談判進展順利，按照中國的要求，有可能取消12月加徵關稅的計劃。

另外，英國脫歐進程亦是焦點之一，英國首相約翰遜(Boris Johnson)被迫要求歐盟同意將10月31日的脫歐最後期限再延期3個月。這意味着約翰遜及延宕一年有餘的英國脫歐進程又一次遭遇挫折。約翰遜政府將在周一再次發起對脫歐協議的投票。分析認為，英國新脫歐協議今晚可能再度闖關議會，約翰遜將與下議院議長攤牌，市場擔心英國在沒有達成協議的情況下脫歐，因為這種無協議脫歐可能使全球市場動盪。

歐股方面，英國富時100指數報7160點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12764點，升130點或1.04%；法國CAC 40指數報5660點，升23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22492點，升171點或0.77%。