國際財經

英國脫歐談判於上周取得突破性進展。兩位歐盟官員在上周二(10月15日)表示歐盟和英國之間的磋商接近達成脫歐協議草案，市埸亦憧憬英國將可如期達成協議，歐羅/美元短線上漲50點，並企穩1.1000關口之上。

其後歐盟主席容克於上周四(10月17日)下午宣布已與英國達成脫歐協議，英鎊/美元受利好消息帶動下於上周共錄得逾500點的升幅，歐羅/美元亦同樣受到支持，並於上周五(10月18日)升至最高1.1172，創8月14日以來的兩個月新高，連續第四日錄得上升。

值得留意的是，由於英國工黨和北愛爾蘭統一黨仍不滿意此份協議，上周六(10月19日)英國議會通過修正案，要求完成新協議內相關內容的立法程序才能表決新脫歐協議，這意味着英國很大機會須要再次尋求延期脫歐，甚至是無協議脫歐。另外，歐羅區經濟疲弱的情況亦未有改變，使歐羅仍持續受到沽壓，滙價目前在1.1150水平波動，投資者仍不宜造多。本周四(10月24日)須重點留意歐羅區的10月製造業採購經理指數(PMI)和歐洲央行貨幣政策會議，若數據表現疲弱或歐央行的聲明仍偏鴿派，歐羅升勢或將受到限制。

技術分析方面，歐羅/美元於10月10日升破日線圖上升通道後升勢未減，上周共錄得近200點的漲幅，刷新兩個月新高。然而，滙價連續四日上升後，已升至最高1.1172，進一步逼近1.1200阻力(由6月25日高位1.1407至10月1日低位1.0876下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，若短期內歐羅/美元未能順利突破此處阻力，後市很可能再度展開回調趨勢，並再次下探上升通道底部1.1040甚至1.1000水平。

交易策略方面，我們根據10月9日策略於1.1090建立的歐羅/美元沽盤(下望1.0905，升穿1.1120止損)已於1.1120平倉，虧損30點。短期內待歐羅/美元回升至1.1200至1.1220區域沽出，下望1.1040，升穿1.1250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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