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歐股中段上揚 關注英脫歐延後

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歐盟據報允許英國延後脫歐，加上中美兩國達成首階段貿易協議的利好因素，帶動歐洲股市中段上揚。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7158點，升7點或0.11%；德國DAX指數報12725點，升92點或0.73%；法國CAC 40指數報5645點，升8點或0.16%；意大利富時MIB指數報22417點，升95點或0.43%。

道指期貨暫報26786點，升32點。

英國國會下議院上周六(19日)以332對306票通過由前保守黨議員提出的修正案，要先通過落實脫歐的相關法案，才能表決脫歐新協議後，約翰遜政府被迫根據《彭浩禮法案》(Benn Act)，向歐盟發出延期脫歐要求，而原定於當天舉行的脫歐協議表決環節因此被迫取消。

英國《周日倫敦時報》報道，如果英國國會本周內未能確認協議，歐盟會將脫歐限期押後至明年2月。同時，延期亦較有彈性，只要英國國會確認協議，便可在未來3個月內，任何一個月的1日或15日離開歐盟。

中美首階段貿易協議料下月順利推進，國務院副總理劉鶴稱，中美新一輪經貿高級別磋商，在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定重要基礎。美國總統特朗普亦表示，他和中國國家主席習近平都會出席下月的亞太經合會議(APEC)峰會，希望可以在峰會期間完成簽署。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報53.31美元，跌0.47美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報58.73美元，跌0.69美元或1.16%。

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