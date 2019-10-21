國際能源署(IEA)發表報告，指2024年可再生能源發電能力將比目前增加約50%，太陽能發電被認為將起到引領作用。
IEA署長比羅爾(Fatih Birol)在聲明中指出，可再生能源已成為全球第二大電力來源，呼籲為應對全球氣候變暖，有必要加速部署。
從全球發電中所佔比重來看，2018年僅為25%的可再生能源，到2024年將升至30%，直逼2024年預計跌破35%的煤炭。
比羅爾稱，由於成本持續下降，增加太陽能發電部署的動機將變大。
今日 18:22 國際財經
國際能源署(IEA)發表報告，指2024年可再生能源發電能力將比目前增加約50%，太陽能發電被認為將起到引領作用。
IEA署長比羅爾(Fatih Birol)在聲明中指出，可再生能源已成為全球第二大電力來源，呼籲為應對全球氣候變暖，有必要加速部署。
從全球發電中所佔比重來看，2018年僅為25%的可再生能源，到2024年將升至30%，直逼2024年預計跌破35%的煤炭。
比羅爾稱，由於成本持續下降，增加太陽能發電部署的動機將變大。
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