國際財經

歐盟據報允許英國延後脫歐，加上中美兩國達成首階段貿易協議的利好因素，歐洲股市早段向好。惟歐美貿易緊張關係恐升溫、加拿大大選，以及西班牙政局不穩定等不利因素，對市場氣氛造成一定影響。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7178點，升28點或0.39%；德國DAX指數報12683點，升50點或0.4%；法國CAC 40指數報5638點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報22404點，升82點或0.37%。

道指期貨暫報26818點，升64點。

英國國會下議院事隔近37來首次於上周六召開特別會議，就最新脫歐協議進行辯論。不過，下議院以332對306票通過由前保守黨議員提出的修正案，要先通過落實脫歐的相關法案，才能表決脫歐新協議後，約翰遜政府被迫根據《彭浩禮法案》(Benn Act)，向歐盟發出延期脫歐要求。而原定於當天舉行的脫歐協議表決環節因此被迫取消。

首相約翰遜向歐洲理事會主席圖斯克發出3封信件，包括一封沒署名的要求延期信、一封解釋政府只能依法行事的信件，以及一封希望歐盟不同意延期的信件。圖斯克表示，將與歐盟領袖研究如何回應。

英國《周日倫敦時報》報道，如果英國國會本周內未能確認協議，歐盟會將脫歐限期押後至下年2月。而延期亦較有彈性，只要英國國會確認協議，便可在未來3個月內，任何的1號或15號離開歐盟。

至於英國負責脫歐策略的內閣成員高文浩(Michael Gove)周日則強調，有信心英國將如期在10月31日脫離歐盟。他稱，向歐盟提出延期函件是依法行事，但下議院沒有改變約翰遜的心意，便是在本月底脫離歐盟。他認為，無序脫歐可能性升溫，而政府將為此出準備。

中美首階段貿易協議料下月順利推進，國務院副總理劉鶴早前宣布，中美新一輪經貿高級別磋商，在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定了重要基礎。美國總統特朗普亦表示，與中國的磋商進展良好，認為會很容易簽署貿易協議，希望在智利舉行的峰會期間完成簽署。他和中國國家主席習近平都會出席峰會，很多好事正在發生。

歐美貿易方面，美國正式對價值75億美元的歐盟商品徵收關稅。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，美方做法是對盟友的敵對行為，歐盟國家將對美國作出對等回應。他強調，美國和歐盟之間應該協商解決貿易爭端，而不是發動貿易戰，因為沒有人能從中獲益，貿易戰的一個後果就是導致經濟增長放緩。這意味經濟蕭條、失業率增加，並非各方想看到的。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報53.8美元，升0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報59.37美元，跌0.05美元或0.08%。