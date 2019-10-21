國際財經

日本央行行長黑田東彥表示，為了提振國內長期經濟增長潛能而實施寬鬆貨幣政策、靈活財政支出和結構性改革，這樣的組合拳可有效刺激經濟。

黑田東彥周日在一場研討會上指出，發達國家央行仍有充足的工具來提振經濟增長，但財政支出和結構性改革將有助於提升貨幣寬鬆舉措的效果。他稱，央行擁有非傳統工具包，因此沒有必要對貨幣政策效果太悲觀。在應對巨大的經濟增長下行壓力上，採取貨幣寬鬆、靈活的財政政策，以及提高自然利率的政策組合拳，可能是有效的。

由於全球需求疲軟損及日本依賴出口的經濟，日本央行已暗示有可能最快本月放鬆貨幣政策。黑田東彥表示，儘管央行將維持大規模刺激計劃以實現其2%的通脹目標，但也必須採取措施來降低長期寬鬆的成本。

他續稱，金融系統穩定性主要應通過宏觀審慎舉措來應對，但沒有任何宏觀審慎工具包是完美的。貨幣政策影響金融活動的廣泛領域。日本央行應細查金融運行並做出適當政策反應，以降低貨幣寬鬆的成本。

此外，黑田東彥又表示，日本央行認為有必要關注孳息率曲線的形狀，因為超長期債券孳息率過度下跌將使孳息率曲線趨於平緩，侵蝕養老基金和保險公司的投資收益。

他又指出，日本還未面臨超低利率損害金融機構獲利的程度足以阻止其放貸的地步，但長期寬鬆政策的負面影響會逐漸累積，因此必須密切監控。

黑田東彥補充道，現在這還不是嚴重的問題，但5年或10年後可能會成為嚴重的問題，日本央行加碼採行任何貨幣寬鬆措施的同時，將輔以能夠減輕其副作用的配套措施。