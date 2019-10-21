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今日 07:09 國際財經

120間標指成分股公布業績 美股有望創新高

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美國股市專家認為，如果本周公布季度業績的標準普爾500指數成分股有正面消息，美國股市可望創紀錄新高。

標指與道瓊斯工業平均指數距紀錄新高約1%，而納斯達克指數則距紀錄高位約2%。

本周，相當於24%標指成分股公布季度業績，包括周三公布的卡特彼勒與波音，其他巨擘包括麥當勞、亞馬遜、英特爾與Chipotle Mexican Gril等等。

National Securities首席策略師Art Hogan表示，此等公司若公布較預期佳的業績消息，很可能讓市場人士對宏觀經濟前景的看法變得正面，推動大市上揚，創下紀錄高位。

Chaikin Analytics首席策略師Dan Russo認為，企業業績消息利好，是因為市場預期較低。

不過，Wells Fargo Investment Institute高級策略師Scott Wren認為，要做到整體業績消息向好也不是易事，因為中美貿易戰衝擊可能為企業業績消息帶來不確定因素，尤其是卡特彼勒與波音，而美國消費市道也主導亞馬遜、麥當勞等企業的消息。

回顧上周，逾14%標指成分股公布最新季度業績，81%優於預期。摩根大通上周二公布的季度業績，便推動該公司創下紀錄新高。同日公布的花旗與美銀，股價也造好。Netflix周四公布的業績也優於市場預期，股價升2.5%。摩根士丹利與可樂分別升1.5%與1%。

Huntington Private Bank投資總監John Augustine相信，貿戰衝擊可能不是中美兩國達成首階段貿易協議的消息可以抵消。

其他影響美股本周走勢的消息，還有周五公布的美國10月消費者情緒指數終值。

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