國際財經

美國飛機製造商波音公司(Boeing)表示，對於前測試機師在2016年曾就737 MAX機防失速系統提出質疑的內部即時通訊內容曝光所牽動的關注感到遺憾及理解。

上周五，有傳媒報道波音在數月前已發現相關在2016年產生、可能對美國航空管理局(FAA)有誤導性的通訊內容，但該公司到了上周才通知FAA。FAA在報道曝光後，要求波音行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)解釋延遲通報有關問題文件的理由。

波音周日發表聲明，表示明白到事件的嚴重性，並且承諾全力配合當局與國會的相關調查。