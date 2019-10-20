國際財經

歐盟候任經濟事務委員真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)表示，該機構宜放寬對成員的預算赤字與財政策限制，以刺激經濟。

將於11月1日上任的Gentiloni在意大利財經報章《Il Sole 24 Ore》撰文稱，歐盟有必要重新審視財政約章，令到有預算盈餘成員國的預算案可受到較少約制。

曾出任意大利總理的真蒂洛尼又警告，歐盟經濟增長過慢是會帶來危險的。

另外，意大利於上周向歐盟提交2020年度財政預算，預期將與歐盟在相關事宜有爭拗，而真蒂洛尼將成為關鍵人物。