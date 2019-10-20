國際財經

美國股市上周表現個別發展，而市場專家指出，本周焦點預期將是多間科技巨擘的第三季業績消息，因為暫時估計，該個支撐整體大市的科技板塊，其業績可能錄得下滑8%。

科技股一直是支持美國股市的火車頭。標普科技指數今年累計升幅是29%，優於標普500指數的19%升幅。因此，科技股的業績消息肯定成為市場焦點，而上周率先公布的科技巨擘IBM，其業績遜市場預期。

Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy指出，科技股是支持美股上揚的主力，但正面對中國因素的衝擊，令到有關業績消息備受市場關注。

Allianz Global Investors基金經理Michael Seidenberg相信，科技股業績有利有弊，但普遍而言，對市場有正面的支持作用。

根據預告，本周最觸目的科技股業績消息，勢必是微軟周三的宣告，但半導體巨擘英特爾與得州儀器也會在本周公布業績，有關消息不容忽視。其他將於本周公布業績的科技藍籌，還有網上支付系統營運商PayPal與刷卡巨擘Visa。蘋果公司則會在再下一周才公布業績。

Huntington National Bank投資總監John Augustine表示，雖然整體科技板塊的業績跌幅只是8%，但其實是兩極化嚴重，軟件類別企業有一定利潤升幅，但不足以抵消半導體類企業的利潤跌幅。

暫時，分析員預期，半導體股季度利潤跌幅可能達27%，主要是受到中美兩國貿易戰的打擊。至於軟件類別企業，將可望錄得11%的季度升幅。

Bokeh Capital Partners投資總監Kim Forrest相信，半導體股的第三季業績消息欠佳，但長遠而言，利潤仍可保持升勢，因為就業市道強勁，令到企業須作出科技投資，以提高生產力。