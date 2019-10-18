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斯倫貝謝撇賬990億 因經營環境變壞

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全球最大油田服務商斯倫貝謝(Schlumberger)公布第三季業績，因應經營環境變差，撇賬127億美元(990.6億港元)，期內錄得破紀錄虧損114億美元。

未計及撥備前，斯倫貝謝上季每股經調整盈利為43美仙，優於分析員預期的40美仙。

斯倫貝謝表示，上季收入為85億美元，與去年同期持平；除了北美市場收入倒退11%外，其他市場錄得增長。

有關撇賬相當於斯倫貝謝資產值的18%。撇賬項目之中，商譽及無形資產佔100億美元，北美壓力泵業務涉及15.8億美元，遣散費佔1.14億美元。

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