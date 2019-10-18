國際財經

中國第三季經濟增長遜預期，令市場更加擔心中美貿易戰對經濟的損害，環球股市近乎全線向下，儘管可口可樂業績理想，也無力扭轉大局；美股中段傳出波音向聯邦航空管理局提交2016年內部即時通訊紀錄，顯示波音職員可能在737 Max型號飛機獲批安全許可證的過程中，就防止失速系統的安全方面向當局提供誤導性資料，波音股價急挫，進一步推低美股。

以整數點計算，道指以全日最低位收市，下挫255點或0.95%，早段盤中曾高見27018點，跌幅只有7點；波音股價收市急瀉6.79%，為表現最差的道指成分股，單一股份已拖累道指下跌約170點；寶潔都插逾6%，可口可樂則漲1.84%。標指跌0.39%，收報2986點。納指下滑0.83%，收報8089點。

脫歐達協議 歐羅再闖7周高

歐股偏軟，法股跌0.65%表現較差，主要受累當地最大車廠雷諾(Renault)下調2019年全年盈利及營業額預測。英股和德股分別挫0.44%和0.17%。MSCI亞太指數(不計日本)跌0.3%，日股則高收0.18%。

達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭周五表示，儲局正在觀察全球貿易放緩對美國產生的影響是否開始超越製造業和投資領域，但強調當局尚未進入「全面減息周期」。聯儲局著名鷹派、堪薩斯聯儲銀行總裁喬治在同一場合指出，儲局不應該再減息和放寬貨幣政策，因為靈活應變的空間愈來愈少，可能會造成金融市場不穩定。

另外，美國會議局(Conference Board)的領先經濟指標連續第二個月下跌，9月挫0.1%，意味未來數月經濟將繼續疲軟。

英國與歐盟達成脫歐協議的消息利好歐羅，尾段升0.37%，報1.1165美元，接近周四所見的7周高位；美滙報97.26，跌0.35%；美元兌日圓回落0.22%，報108.41日圓。紐約期金收市跌0.3%，每盎斯報1494.1美元，本周仍升0.4%。

市場擔心中國經濟轉弱打擊石油需求，布蘭特期油收市跌0.8%，每桶報59.42美元，紐約期油回落0.3%，收報53.78美元。