即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指連續兩天上試兩萬七關未果，周五早段觸及26985點即掉頭回落，收報26719點，下跌128點。自傳出中美貿易談判達成局部協議偷步炒高計算，恒指於25521點起步，7個交易日一度累計漲幅達1463點，加上升勢也未見大額交投配合，過去兩個多月不曾出現單日千億成交，確需要「唞氣」。

相對而言，個股表現更佳，尤其是3隻近兩年才掛牌的新經濟股。眾安在綫(06060)按周飆逾兩成，平安好醫生(01833)屢創新高，還有就是正挑戰「紅底股」的美團點評(03690)。

美團此輪升浪源自季績改善，今年第一季虧損按年減少九成，至14.3億元人民幣，收入急增七成；次季更首度扭虧，賺近9億元人民幣。8月「放榜」至今8個星期股價漲逾三成，被視為有機會納入恒指成分股。

摩通早前發表報告認為，美團在合資格股票中市值排行第15，而且屬科技行業，現時藍籌缺乏科技股，當快速納入新規於今年12月實施後，美團雖上市未足24個月，但亦有望「染藍」。

恒生指數有限公司(恒指公司)將於11月8日公布2019年第三季度恒生指數系列檢討結果，12月9日生效。恒指公司每逢2月、5月、8月和11月作季度檢討，但成分股不是每次都有變動。2009年至今年第二季共42次檢討，不計因重組方案涉及的長和(00001)、長實地產(01113)及九龍倉置業(01997)，僅24隻「新貴」晉身藍籌行列，而最近一次是今年2月檢討時加入創科實業(00669)。

要成為恒指成分股，公司起碼在港交所掛牌滿兩年，並屬所有普通股總市值和成交額中佔最高比率的90%(一年內平均值)公司之一。此外，恒指公司再以市值與成交額的排名、公司所屬界別在恒指比重，以及其財務表現作出甄選。

美團市值突破5000億元，超過京東、百度，為中國第三大互聯網公司，然而，除非恒指公司改變立場，容許納入「同股不同權」股份，並豁免上市時間要求，美團才有望晉身藍籌。

儘管美團染藍夢暫難圓，但恒指成分股檢討結果出爐亦須注視。

附【圖】所見，回顧2009年至今，若然於季檢公布前20個交易日(約1個月)買中「新貴」，平均回報3.6%。另一方面，獲納入成分股的公司，公布翌日股價錄得上升的比例超過九成，除友邦(01299)及華潤置地(01109)外，進賬介乎1.18%至6.94%；20個交易日後，漲幅平均值6.35%，中位數則為7.68%。

換句話說，參與藍籌季檢競猜遊戲，隨時找到短線獲利機會，而大行的預測值得參考。

信報投資研究部

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