國際財經

美歐或爆發貿易戰，加上中國經濟增長創新低，市場憂慮全球經濟前景，拖累美股下跌。

截至本港時間晚上約11時，道指報26940點，跌85點或0.31%；標普500指數報2990點，跌7點或0.24%；納指報8116點，跌40點或0.49%。

英國與歐盟成功達成脫歐協議，但議案需要在英國國會獲得通過，預料通過的阻力巨大。英國首相約翰遜稱，有信心英國國會本周六將加開會議表決，並通過新脫歐協議，趕及月底脫歐，相信不會出現延誤。不過，北愛民主統一黨(DUP)已表明不會支持，令脫歐前景存在變數。

另外，美歐貿易情況恐變得複雜，美國貿易代表辦公室通知有關行業，對部分歐盟商品徵收10%和25%關稅的計劃將於周五如期生效。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)曾表示，如果不能達成和解，歐洲將採取關稅報復措施，徵稅目標是120億美元。

德國財長肖爾茨(Olaf Scholz)則表示，歐盟官員正加緊工作，以敲定與美國達成一項貿易協議，並避免關稅威脅；他希望這一協議能夠達成。

另一方面，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度新低。今年首三季，GDP按年增長6.2%。

歐股方面，英國富時100指數報7151點，跌30點或0.43%；德國DAX指數報12606點，跌48點或0.38%；法國CAC 40指數報5623點，跌49點或0.88%；意大利富時MIB指數報22309點，跌65點或0.29%。