國際財經

英國與歐盟達成新脫歐協議，但預料英國國會通過的阻力巨大，加上中國經濟增長創紀錄新低，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間晚上7時，英國富時100指數報7177點，跌4點或0.06%；德國DAX指數報12667點，升12點或0.1%；法國CAC 40指數報5651點，跌21點或0.38%；意大利富時MIB指數報22343點，跌32點或0.15%。

道指期貨暫報26985點，跌8點。

英國與歐盟成功達成脫歐協議，接下來關鍵一步是該議案需要在英國國會獲得通過。英國首相約翰遜稱，有信心英國國會本周六將加開會議表決，並通過新脫歐協議，趕及月底脫歐，相信不會出現延誤。不過，北愛民主統一黨(DUP)已表明不會支持，令脫歐前景存在變數。

英倫銀行副行長拉姆斯登(Clint Ramsden)表示，如果英國脫歐過程比較順利，認為有理由逐步上調利率。

另外，美歐貿易情勢恐變得複雜，美國貿易代表辦公室通知有關行業，對部分歐盟商品徵收10%和25%關稅的計劃將於周五如期生效。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)曾表示，如果不能達成和解，歐洲將採取關稅報復措施，徵稅目標是120億美元。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報54.3美元，升0.37美元或0.69%；倫敦布蘭特期油報60.03美元，漲0.12美元或0.2%。