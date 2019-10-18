國際財經

上周澳元/美元維持在0.6708至0.6808之間波動，全周小幅上升0.32%，其升幅主要歸功於中美貿易談判和英國脫歐進展順利的利好消息，令澳元/美元在10月10日和10月11日連續兩日大漲，更一度升至0.6808，刷新自9月20日以來的三周新高。

儘管本周初段澳元/美元再度受阻於0.6800關口而掉頭回落，但周四(10月17日)早上公布的澳洲9月就業人口增加1.47萬人，雖然略低於預期增加1.5萬人，然而有2.62萬的人數增加均來自全職就業人口，加上9月失業率下跌0.1%至5.2%，亦低於預期5.3%，這意味澳洲儲備銀行在今年內應毋須進一步減息，加上當日歐盟宣布與英國達成新脫歐協議，澳元/美元受此兩大利好消息支持而短線大漲80點至0.6830，今日(10月18日)滙價更一度升至最高0.6840，創9月18日以來的一個月新高。

技術分析方面，澳元/美元於10月2日再度刷新逾10年低位至0.6668後，再度展開上行趨勢，兩周內上升幅度已接近200點，並於日線圖初步形成上升通道。另外，澳元/美元於昨日亦已上破 0.6805阻力(由9月12日高位0.6892至10月2日低位0.6668下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，在中美貿易和英國脫歐談判均順利的前提下，滙價很大機會沿上升通道上探前高位0.6900，甚至是0.7000水平。

交易策略方面，早前於10月2日所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元/美元下跌至0.6740-0.6760區域買入，上望0.6885，跌穿0.6700止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供