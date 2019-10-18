國際財經

南韓企劃財政部發布最新經濟報告，指出儘管南韓經濟工業生產保持增長勢頭，但出口和投資仍萎靡不振。這是政府連續7個月在該分綠皮書中，將經濟形勢表述為「不振」，創下有史以來的最長紀錄。

綠皮書還指出，中美貿易摩擦仍未完全解決、日本對韓限貿措施持續等全球經濟不確定性猶存，而且全球經濟增速放緩導致半導體行業持續不振。

當局表示，預計明年上半年起全球半導體市場產能過剩問題得到緩解，給出口和投資帶來積極影響。政府將積極應對日本對韓限貿等國內外風險，動用一切政策手段拉動出口、投資、內需增長。