國際財經

英國與歐盟達成新脫歐協議，但市場普遍預料英國國會通過新協議的阻力巨大，加上中國經濟增長續創紀錄新低、美國與歐盟貿易緊張關係勢升溫，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7154點，跌28點或0.39%；德國DAX指數報12647點，跌7點或0.06%；法國CAC 40指數報5649點，跌23點或0.42%；意大利富時MIB指數報22405點，升30點或0.14%。

道指期貨暫報26966點，跌27點。

英國與歐盟成功達成脫歐協議，接下來關鍵一步是該議案需要在英國國會獲得通過。英國首相約翰遜稱，有信心英國國會本周六將加開會議表決，並通過新脫歐協議，趕及月底脫歐，相信不會出現延誤。不過，北愛民主統一黨(DUP)已表明不會支持。沒有DUP支持，約翰遜在國會的闖關行動預料難以成功，令脫歐前景存在變數。

根據協議，愛爾蘭與北愛爾蘭之間不會設立硬邊界，北愛會留在英國關稅區，但亦是進入歐盟單一市場的切入點。當局會審視入境北愛的貨品，如果貨品有進入歐盟單一市場的風險，英國就會代表歐盟徵收歐盟關稅，北愛議會將會每4年表決是否保留有關做法。

中國經濟數據疲弱，第三季國內生產總值(GDP)按年增長6%，繼今年次季後，再創自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值。市場普遍預料，未來一兩個季度，受制於全球經濟環境，下行壓力恐難以緩解。

美歐貿易情勢恐變得複雜，美國貿易代表辦公室通知有關行業，對部分歐盟商品徵收10%和25%關稅的計劃將於周五如期生效。歐盟嘗試盡最後努力勸止，表示會對雙方造成經濟損害，再次呼籲通過談判達成解決方案。法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)曾表示，如果不能達成和解，歐洲將採取關稅報復措施，徵稅目標是120億美元，約936億港元。

美上周原油庫存增幅遠超預期，但土耳其在敍利亞北部短暫停火，油價個別發展。紐約原油期貨延續上日漲逾1%的強勢，現時每桶報53.98美元，升0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報59.69美元，跌0.22美元或0.37%。