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今日 08:32 國際財經

美國周五起向部分歐盟商品徵10%及25%關稅

美國貿易代表辦公室通知有關行業，對部分歐盟商品徵收10%和25%關稅的計劃將於周五如期生效。世界貿易組織(WTO)於本周稍早授權美國採取這行動。

WTO的爭端解決機構周一作出裁決稱，空中巴士(Airbus)在15年以來接受了數以十億美元計的非法補貼，為美國針對歐盟以及英國、法國、德國與西班牙等參與空中巴士生產的國家採取創紀錄規模的報復措施亮起綠燈。

美國已表示，將向空中客車飛機徵收10%的關稅，並向另外75億美元的歐盟產品徵收25%關稅，其中包括法國葡萄酒、蘇格蘭威士忌和歐洲芝士。

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