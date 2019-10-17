國際財經

Netflix和摩根士丹利新出爐的業績理想，刺激股價造好，加上英國在最後關頭與歐盟達成新脫歐協議，帶動市場樂觀情緒，美股高開後反覆高收，道指曾升110點，即市高位曾觸及27112點。美滙走低，英鎊反覆向好，金價及油價均回升。

道指收市升勢收窄至23點或0.09%，報27025點；盤中一度輕微失守27000點，回落31點。標指收市上揚0.28%，報2997點。納指攀高0.40%，收報8156點。

英國首相約翰遜稱，與歐盟代表達成脫歐協議。新協議獲歐盟峰會通過，仍待英國國會表決，且北愛民主統一黨(DUP)已表明不會支持，但至少已消除本月底無協議硬脫歐的部分憂慮。英國股市漲0.2%，德股及法股則回軟。

風險胃納升溫，美滙指數走低，尾段跌0.39%，報97.62；日圓則窄幅波動，美市尾段升0.1%，至每美元報108.64日圓。脫歐協議的消息一度刺激英鎊勁彈1.23%，直逼1.3美元的5個月高位，隨後因部分英國政黨反對新協議，升幅反覆縮小至0.35%，兌1.2873美元。歐羅攀高0.47%，兌1.1125美元。

紐約期金收市上漲0.3%，每盎斯報1498.3美元。國際油價造好，紐約期油收市回升1.1%，每桶報53.93美元；布蘭特期油上揚0.8%，收報59.91美元。

美國商務部公布，9月新屋動工按月跌9.4%，以年率計為125.6萬間，低於市場預期的132萬間。上月的建屋許可亦按月減少2.7%，以年率計為138.7萬間，少過預期。

大摩季績佳 股價造好

上周首次申領失業救濟人數按周增加4000人，至21.4萬人，稍低於預期的21.5萬人，且連續第241個星期在30萬關口以下。同日公布的9月製造業生產錄得5個月最大的0.5%按月跌幅。

華爾街大行摩根士丹利第三季債券交易和併購諮詢服務表現佳，盈利錄得21.73億美元，按年增長2.89%，每股盈利1.27美元，勝預期的1.12美元。其上季營業額按年增1.62%，至100.32億元，刺激股價收市升1.5%；美國運通都上升1.4%。表現最強的道指成分股是UnitedHealth，股價抽高2.8%。IBM上季盈利跌38%勝預期，總收入跌3.9%遜估計，股價急挫5.5%，為跌幅最大的道指成分股。

另外，網上視頻商Netflix第三季純利6.65億美元，經調整後每股賺1.47美元。上季訂戶淨增677萬個，亦好過預期。Netflix股價高收2.4%。