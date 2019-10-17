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GM傳關閉3間廠 員工獲1.1萬美元簽約金

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美國CNBC電視台報道，通用汽車(GM)與聯合汽車工人工會(UAW)達成的臨時薪酬協議，將容許資方關閉早前公布的美國3間工廠。

根據報道，3間工廠之中，最大的一間是位於俄亥俄州的大型裝配廠。GM早前已公布，計劃11月關閉該廠。不過，GM將取消原先關閉底特律1間廠房的決定，將重新改裝用作生產電動車。

另外，GM旗下4.8萬個UAW工會成員，如果接納新的4年薪酬協議，將即時得到1.1萬美元簽約獎金。

UAW的GM分會領袖與4.8萬名工會成員，將於周四審議及表決是否接納有關協議。

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