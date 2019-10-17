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今日 20:53 國際財經

大摩第三季多賺3% 勝預期

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摩根士丹利(Morgan Stanley)公布，第三季盈利21.73億元(美元‧下同)，按年增長2.89%，每股盈利1.27元，多過市場預期1.12元，主要是受到債券交易收入及併購顧問收費收入上升帶動。

期內，收入100.32億元，按年上升1.62%，多過市場預期96.33億元；其中，整體銷售及交易收入上升10%，達到34.5億元；投資銀行收入16.35億元，上升4.34%。

首9個月盈利68.03億元，按年下跌5.74%；收入305.62億元，減少3.16%。

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